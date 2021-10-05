Суд отправил под арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, которого следователи подозревают в получении многомилионных взяток, арестован, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону во вторник.

Фрунзенский районный суд Владивостока по ходатайству следствия отправил экс-чиновника под стражу на два месяца, сказал собеседник агентства.

Следователи предъявили экс-главе города обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

О задержании экс-мэра стало известно в понедельник, 4 октября.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

Дума Владивостока 27 мая досрочно прекратила полномочия мэра города Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

После заявления об отставке Гуменюка администрацию Владивостока возглавил Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья.