"Правозащита Открытки" прекращает работу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правозащитный проект "Правозащита Открытки" прекратил свою работу, сообщила "Интерфаксу" юрист, координатор проекта Анастасия Буракова.

Ранее 5 августа о прекращении работы заявило интернет-издание "Открытые медиа".

Сайты этих проектов и издания "МБХ Медиа" были заблокированы 4 августа Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство считает, что эти проекты связаны с организациями Михаила Ходорковского Open Russia Civic Movement и Open Russia, признанными в России нежелательными.

Никаких уведомлений о решении Генпрокуратуры ни одна из организаций не получала.

В "Открытых медиа" заявили, что не сотрудничали ни с какими нежелательными организациями, а Михаил Ходорковский предоставил проекту 5-летний грант через свою компанию Open press.