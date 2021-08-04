Сайт "Открытых медиа" сообщил о блокировке в России

Издание "МБХ Медиа" также сообщает о блокировке своего сайта

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Издание "Открытые медиа" сообщает о блокировке своего сайта в России и требовании Роскомнадзора (РКН) об удалении запрещенной в РФ информации.

"Сайт "Открытых медиа", openmedia.io, оказался заблокированным у большинства провайдеров по состоянию на 21:30 мск в среду, 4 августа", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.

"Никаких уведомлений об этом - от регулятора или Генпрокуратуры - редакция не получала", - отметили в издании.

Кроме того, в среду на общий адрес редакции пришло четыре письма от РКН с требованием удалить противоправную информацию, "но какую именно - в письмах не уточняется".

"Открытые медиа" является одним из медиа-проектов, созданных при поддержке экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского.

В сообщении уточняется, что адрес сайта внесён в "Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Кроме того, издание "МБХ Медиа", также созданное при поддержке Ходорковского, сообщает, что и его сайт заблокирован по аналогичному требованию Генпрокуратуры.

"Роскомнадзор заблокировал сайт "МБХ медиа", на данный момент он не открывается у большинства провайдеров в России. Согласно реестру заблокированных сайтов, доступ к ресурсу ограничен по решению Генпрокуратуры от 3 августа. В связи с чем заблокирован сайт, неизвестно. При этом никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора редакции не поступало", - говорится в сообщении издания.

Генпрокуратура сослалась на статью 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В соответствии с данной статьей блокируются сайты, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях, уточняет издание. "Интерфакс" направил запрос в Роскомнадзор.

Ранее в среду стало известно, что главный редактор издания "Открытые медиа" Юлия Ярош и её заместитель Максим Гликин обжаловали в суде решение Минюста РФ о признании их СМИ-иноагентами. 15 июля Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов. Кроме Ярош и Гликина, тогда этот статус был присвоен главреду "Проекта" (признан нежелательной организацией в РФ) Роману Баданину, а также четырем сотрудникам издания - Ольге Чураковой, Петру Маняхину, Марии Железновой и Юлии Лукьяновой, а также корреспондентке "Радио Свобода" (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Елизавете Маетной.

23 июля СМИ-иноагентом было признано издание "Insider", а также заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, журналист этого издания Софья Гройсман, корреспондент "ОМ" Илья Рождественский, а также Юлия Апухтина и Алексей Постернак.