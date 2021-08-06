США выразили сожаление, что ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Госдуму

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - США сожалеют, что наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогут следить за ходом выборов в Госдуму РФ из-за введенных Москвой ограничений по COVID-19, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Соединенные Штаты сожалеют, что ограничения, введенные российскими властями, помешают Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской Ассамблее ОБСЕ самостоятельно наблюдать за выборами в Госдуму в сентябре", - говорится в сообщении Прайса, распространенном Госдепом.

В Вашингтоне с уважением отнеслись к позиции БДИПЧ ОБСЕ о том, что "решение российских властей ввести ограничения для наблюдения за выборами сделало невозможным заслуживающее доверия независимое наблюдение".

"Мы полностью поддерживаем БДИПЧ и Парламентскую Ассамблею в их принципиальной позиции о том, что они не могут эффективно наблюдать за выборами в условиях таких ограничений", - добавил Прайс, отметив, что международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов в Госдуму как перед, так и в дни голосования, "чтобы определить, благоприятствуют ли условия проведению свободных и справедливых выборов".

"Россия не ускользнет от международного внимания", - подытожил он.

БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами 17-19 сентября. Организация посчитала необходимым направить в Россию 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. Москва согласилась принять лишь 10 и 50 человек соответственно, сославшись на пандемию коронавируса.

4 августа БДИПЧ ОБСЕ объявило, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму России в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей. В заявлении отмечалось, что "способность самостоятельно определять число наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения, - это ключевой элемент международного наблюдения за выборами".

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней будет трехдневным - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.