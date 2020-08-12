Первое в России дело о "ворах в законе" передано в суд

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"По версии следствия, обвиняемый с 2013 года по настоящее время занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых воров в законе, обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде, воспринимается в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что свой авторитет фигурант использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территориях Томской и Кемеровской областей. Ему инкриминируют ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

О задержании и аресте в Томске "вора в законе" сообщалось в конце мая 2019 года. Информированный источник уточнял "Интерфаксу", что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как "Коля Томский". Статус "вора в законе" он получил в 2013 году.

Это дело о занятии высшего положения в преступной иерархии было первым в России. В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе". Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает, в том числе, наказание за это преступление в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей.