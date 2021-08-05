МИД РФ обвинил БДИПЧ в дискредитации механизма международного наблюдения за выборами

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Приглашение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и другим организациям прислать на сентябрьские выборы в России своих наблюдателей было направлено в соответствии с международными обязательствами РФ, и численные параметры позволяли осуществить наблюдение, заявил замглавы МИД России Александр Грушко; он также раскритиковал решение БДИПЧ не направлять наблюдателей на осенние выборы в Госдуму.

"Сожалеем, что в действиях БДИПЧ возобладала логика "все или ничего". Такой подход в отношениях с суверенными государствами не работает. Он лишь дискредитирует механизм международного наблюдения за выборами", - сказал Грушко газете "Коммерсантъ" в четверг.

По его словам, таким образом ОБСЕ "само лишило себя возможности осуществить наблюдение и подготовить заключение, тем более что предложенные численные параметры для миссии вполне позволяли это сделать".

Замминистра напомнил, что для наблюдения за президентскими выборами в США БДИПЧ ОБСЕ в связи с пандемией направило 47 человек, что меньше, чем число наблюдателей, которых была готова принять Россия.

Грушко подчеркнул, что внутренние инструкции ОБСЕ не могут рассматриваться как согласованные всеми государствами-участниками организации принципы наблюдения, таких принципов в ОБСЕ "попросту нет".

По его словам, самостоятельное определение размера мандата со стороны ОБСЕ "позволяет трансформировать наблюдение в инструмент контроля за выборами".

"Для одних стран такой "мандат" стремится к нулю, когда БДИПЧ даже не планирует направлять на выборы свою миссию, для других оборачивается высадкой массированного десанта. Понятно, что такая ситуация неприемлема, ибо любая международная организация и ее институты могут работать только на основе уважения принципа суверенного равенства государств", - сказал замглавы МИД РФ.

БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами 17-19 сентября. При этом организация сочла необходимым направить в Россию миссию по наблюдению, состоящую из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей, тогда как Москва из-за пандемии заявила о готовности принять лишь 10 и 50 человек соответственно.

Накануне, 4 августа, представители БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщили, что не будут направлять на выборы в России своих наблюдателей.

В заявлении отмечалось, что "способность самостоятельно определять число наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения, - это ключевой элемент международного наблюдения за выборами".

"К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей в отсутствие каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, вследствие чего наш сегодняшний шаг стал неизбежным", - сказал директор БДИПЧ Маттео Мекаччи.