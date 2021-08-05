Росздравнадзор изучит причину смерти привитого от COVID жителя Иванова

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Росздравнадзор проверит причину смерти 24-летнего мужчины в Иваново, который, по сообщениям СМИ, умер после вакцинации, сообщает ведомство.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины, который, по распространенной в СМИ информации, умер, якобы, после вакцинации", - говорится в сообщении.

Местные СМИ публикуют слова родственников молодого человека, рассказавших, что после второй прививки от коронавируса ему стало плохо и он умер.

Как отметил руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в четверг, молодой человек сделал вторую прививку от коронавируса 20 июля, его смерть наступила 2 августа.

"Подчеркнем, что поствакцинальные осложнения проявляют себя либо сразу после инъекции вакцины, либо в течение трех суток с момента прививки", - сказал Фокин. При плохом самочувствии спустя трое суток после вакцинации необходимо обратиться к врачу, добавил он.

В настоящее время в регионе вакцинированы первым компонентом прививки от коронавируса 280 448 человек, полностью завершили курс вакцинации 218 852 человека. Всего в регионе проживают 987 тыс. человек.