Роспотребнадзор отнес больше 50% случаев COVID-19 к заражениям в семьях

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 24", что значительная часть новых заболевших COVID-19 заражаются вирусом в семьях.

"А что значит заражаются в семьях? Значит человек, который заболел, человек приходит в семью, а в семье значит нет иммунных людей. Значит, они не привиты. И получается семейный очаг, - уточнила она. - Если б семья была привита, распространения бы не было".

В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала привиться от COVID-19 всех, кто еще этого не сделал.

"Вот этот путь как нам остановить развитие инфекции с тем, чтобы не прогнозом, а активным действием просто уже закончить ее и все", - добавила Попова.

5 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что "в России на сегодня в регионах привито уже 38,9 млн человек, с учетом всех ведомств, только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 млн человек".