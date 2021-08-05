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Смог от лесных пожаров в Якутии дошел до Нижневартовска

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров в Якутии достиг территории Ханты-Мансийского автономного округа (Югры.

Утром 5 августа жители Нижневартовска жаловались на смог и запах гари, сообщает Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по ХМАО.

Отмечается, что на территории Нижневартовска, Нижневартовского района, соседних регионов - Томской области и Красноярского края - нет лесных пожаров.

"Ветер северо-западных направлений принес смог с лесных пожаров, которые действуют на территории Республики Саха. Ситуацию усугубляет еще и туман, окутавший часть Югры", - цитирует пресс-служба директора управления по делам ГО и ЧС Вадима Татаренкова.

Ведомство рекомендует горожанам при выходе на улицу использовать маски, не открывать окна, пить больше воды и снизить физическую активность.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 178 природных пожаров на площади около 2,5 млн га.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Якутия ХМАО

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