Смог от лесных пожаров в Якутии дошел до Нижневартовска

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Дым от лесных пожаров в Якутии достиг территории Ханты-Мансийского автономного округа (Югры.

Утром 5 августа жители Нижневартовска жаловались на смог и запах гари, сообщает Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по ХМАО.

Отмечается, что на территории Нижневартовска, Нижневартовского района, соседних регионов - Томской области и Красноярского края - нет лесных пожаров.

"Ветер северо-западных направлений принес смог с лесных пожаров, которые действуют на территории Республики Саха. Ситуацию усугубляет еще и туман, окутавший часть Югры", - цитирует пресс-служба директора управления по делам ГО и ЧС Вадима Татаренкова.

Ведомство рекомендует горожанам при выходе на улицу использовать маски, не открывать окна, пить больше воды и снизить физическую активность.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 178 природных пожаров на площади около 2,5 млн га.