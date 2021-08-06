В России за сутки выявили 22 660 случаев COVID-19

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 660 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 792 пациента, наибольшее число скончавшихся в Москве - 65, в Санкт-Петербурге - 44, в Краснодарском крае - 34. После болезни выздоровел 20 141 пациент.

В Москве зарегистрировали 2 583 новых случая COVID-19, еще 4 043 человека выздоровели. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 909 новых заболевших, в Московской области - 1 394.

Еще 546 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Нижегородской области, 524 - в Свердловской области, 479 - в Воронежской области, 475 - в Пермском крае, по 466 - в Ростовской, Самарской областях, Красноярском крае, 400 - в Иркутской области, 389 - в Крыму, 385 - в Омской области, 353 - в Оренбургской области, 352 - в Челябинской области, 334 - в Ставропольском крае, 328 - в Волгоградской области, 319 - в Хабаровском крае, 284 - в Тюменской области, 282 - в Коми, 281 - в Астраханской области.

Кроме того, 278 случаев выявлены в Алтайском крае, 268 - в Ульяновской области, 263 - в Забайкальском крае, 262 - в Краснодарском крае, по 260 - в Башкирии, Саратовской области, 259 - в Приморском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 402 тыс. 564 случая коронавирусной инфекции, 163 301 умерших и 5 млн 720 тыс. 353 выписанных.