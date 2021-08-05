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Ношение противочумных костюмов в "красной зоне" перестанет быть обязательным

Ношение противочумных костюмов в "красной зоне" перестанет быть обязательным
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор поддержал инициативу по расширению перечня средств индивидуальной защиты, использование которых допускается в "красных зонах", использование противочумных костюмов в таких зонах перестанет быть обязательным, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия" по итогам "Консилиума с Денисом Проценко".

"Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты", - заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, слова которого приводят в пресс-службе в четверг.

Там же отметили, что обновленные рекомендации Роспотренадзора предусматривают, что теперь в качестве защитной одежды могут использоваться как защитный комбинезон или противочумный халат, так и удлиненный хирургический халат (одноразовый или многоразовый).

Допускается также использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Одновременно рекомендации предусматривают использование респираторов с разными степенями защиты, лицевых щитков и медицинских масок в зависимости от характера и условий работы.

Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Денис Проценко Единая Россия Коронавирус

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