Попова сочла, что ослаблять ограничения по коронавирусу в РФ пока рано

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, пока ослаблять рано, в 35 регионах страны наблюдается рост заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация (с коронавирусом в России - ИФ) остается напряженной, но безусловно, ситуация меняется (...) В 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам главы Роспотребнадзора, на сегодняшний день в 22 регионах страны наблюдается устойчивое снижение ежедневных суточных уровней заболеваемости коронавирусом и регистрации таких случаев. В 28 регионах наблюдается стабилизация - там где нет роста, но пока нет снижения.

Уровень вакцинации взрослых в 14 регионах РФ достиг 70%

Попова также сообщила, что в 14 субъектах РФ уровень вакцинации взрослых хотя бы одной дозой препарата достиг 70%. "И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах. Это вот прямо четко показанный результат эффективности вакцинации. Очень быстро падает заболеваемость, как только мы преодолеваем эту планку", - сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее в четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России привито от коронавируса 38,9 млн человек.

По словам Поповой, Роспотребнадзор постоянно следит за уровнем коллективного иммунитета, но нужный уровень пока не достигнут.

В ведомстве постоянно следят за ситуацией с иммунитетом, заявила она. "На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в РФ. Конечно же, количество привитых растет и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать", - сказала Попова.

Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом ранее поставил целью достижение коллективного иммунитета в 80% привитого населения.

"Конечно, правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро. Хорошо бы к первому сентября", - сказала она.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ 18 января.