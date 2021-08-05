Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:32Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 236 965+671 127
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия ИндияПодробнееЛёгкая атлетика13:20Женщины, Финал  США Россия ВеликобританияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия Сан-МариноПодробнее

Попова сочла, что ослаблять ограничения по коронавирусу в РФ пока рано

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, пока ослаблять рано, в 35 регионах страны наблюдается рост заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация (с коронавирусом в России - ИФ) остается напряженной, но безусловно, ситуация меняется (...) В 35 субъектах РФ на сегодня все еще мы наблюдаем рост заболеваемости, ухудшение эпидситуации. И помимо этого, в 15 из них видим ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей. Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам главы Роспотребнадзора, на сегодняшний день в 22 регионах страны наблюдается устойчивое снижение ежедневных суточных уровней заболеваемости коронавирусом и регистрации таких случаев. В 28 регионах наблюдается стабилизация - там где нет роста, но пока нет снижения.

Уровень вакцинации взрослых в 14 регионах РФ достиг 70%

Попова также сообщила, что в 14 субъектах РФ уровень вакцинации взрослых хотя бы одной дозой препарата достиг 70%. "И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах. Это вот прямо четко показанный результат эффективности вакцинации. Очень быстро падает заболеваемость, как только мы преодолеваем эту планку", - сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее в четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России привито от коронавируса 38,9 млн человек.

По словам Поповой, Роспотребнадзор постоянно следит за уровнем коллективного иммунитета, но нужный уровень пока не достигнут.

В ведомстве постоянно следят за ситуацией с иммунитетом, заявила она. "На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в РФ. Конечно же, количество привитых растет и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать", - сказала Попова.

Координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом ранее поставил целью достижение коллективного иммунитета в 80% привитого населения.

"Конечно, правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро. Хорошо бы к первому сентября", - сказала она.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ 18 января.

Хроника коронавируса. Август.

9
В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения
Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Калви пока не увидел "настоящих фактов" в приговоре по "делу Baring Vostok"

Калви пока не увидел "настоящих фактов" в приговоре по "делу Baring Vostok"

Что произошло за день: четверг, 5 августа

Источник опроверг сообщения об инциденте с атомной подлодкой РФ у берегов Дании

Источник опроверг сообщения об инциденте с атомной подлодкой РФ у берегов Дании

Датские военные сообщили о краткой потере хода российской АПЛ в проливе Каттегат

Работники тульского завода пошли в суд после отстранения за отказ от вакцинации

Работники тульского завода пошли в суд после отстранения за отказ от вакцинации
Пандемия коронавируса

Мурашко сообщил, что от коронавируса в РФ привили 38,9 млн человек

РФ готова оперативно оформить визы дипломатам США, которых направят в Москву

Дело Baring Vostok

Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела Майкла Калви

Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела Майкла Калви

МВД насчитало в России более 700 тыс. нелегалов из стран СНГ

Пандемия коронавируса

Ношение противочумных костюмов в "красной зоне" перестанет быть обязательным

Ношение противочумных костюмов в "красной зоне" перестанет быть обязательным
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');