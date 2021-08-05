В России за сутки умерли от COVID-19 еще 794 человека

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Еще 23 120 случаев заражения коронавирусом выявили в России, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

За минувшие сутки в РФ умерли 794 человека, наибольшее число скончавшихся в Москве - 68, в столице впервые с середины июня число умерших ниже 70. В Санкт-Петербурге скончались 45 человек, в Краснодарском крае - 33.

Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 162 509.

Поправились и выписаны 5,7 млн человек, в том числе 20 370 человек за минувшие сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве зарегистрировано 3 227 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 911 новых заболевших, в Московской области - 1 287.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 379 904 случая коронавирусной инфекции.