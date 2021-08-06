Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09Заразились
на 06.08В России 6 402 564+22 660В мире 200 924 905+687 940
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия БелоруссияПодробнееБокс08:00Мужчины, Финал  Куба РоссияПодробнееБокс08:00Женщины, 1/2 Финала  Россия НидерландыПодробнее

В Минздраве назвали вопросом месяцев достижение коллективного иммунитета к COVID-19

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В России достигнуть формирования коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80-90% можно за несколько месяцев, однако реальные сроки будут зависеть и от людей, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

Он добавил, что во всех регионах сейчас есть запасы вакцин.

По его словам, темпы вакцинации у регионов разные, "кто-то очень активно вакцинирует, кто-то периодически темпы сбавляет". Правительство раз в неделю обсуждает с регионами ход вакцинации и поставки препаратов.

"У нас последний выпуск в гражданский оборот был несколько дней назад, несколько миллионов доз вакцины ушло в регионы. Сейчас в каждом регионе достаточно есть вакцины для того, чтобы осуществить нормальные необходимые темпы вакцинации", - подчеркнул первый замминистра.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву уточнить модель вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета на уровне не менее 80-90%. Этого предполагается достичь с учетом переболевших и привитых граждан, включая иностранцев, находящихся в России, и ревакцинировавшихся.

Ранее планировалось, что для защиты от коронавируса необходимо обеспечить коллективный иммунитет на уровне 60%, но показатели были увеличены с учетом появления новых более заразных штаммов вируса.

В пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России в гражданский оборот выпущено 53 млн доз вакцины от коронавируса.

Хроника коронавируса. Август.

10
В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов
Хроника 09 января 2020 года – 06 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Виктор Фисенко Михаил Мурашко коронавирус

Новости по теме

Новости

Естественная убыль населения в России за I полугодие выросла почти на 60%

Росстат насчитал 27 108 умерших с COVID-19 в июне

Путин предложил Минстрою запасать готовые домокомплекты на случай ЧС

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта

Fitch отзовет рейтинги "Мегафона" по причинам "делового характера"

Суд в Петербурге продлил арест блогера Юрия Хованского

Минюст внес в реестр запрещенных организаций структуры, связанные с Навальным

Минюст внес в реестр запрещенных организаций структуры, связанные с Навальным

Прокуратура заинтересовалась жалобами петербуржцев на шум самолетов

Прокуратура заинтересовалась жалобами петербуржцев на шум самолетов

Задержаны двое сотрудников ИВС в Истре, из которого сбежали арестанты

Задержаны двое сотрудников ИВС в Истре, из которого сбежали арестанты

Россияне смогут получить компенсацию за оплаченное с апреля подведение газа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');