В Минздраве назвали вопросом месяцев достижение коллективного иммунитета к COVID-19

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В России достигнуть формирования коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80-90% можно за несколько месяцев, однако реальные сроки будут зависеть и от людей, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

Он добавил, что во всех регионах сейчас есть запасы вакцин.

По его словам, темпы вакцинации у регионов разные, "кто-то очень активно вакцинирует, кто-то периодически темпы сбавляет". Правительство раз в неделю обсуждает с регионами ход вакцинации и поставки препаратов.

"У нас последний выпуск в гражданский оборот был несколько дней назад, несколько миллионов доз вакцины ушло в регионы. Сейчас в каждом регионе достаточно есть вакцины для того, чтобы осуществить нормальные необходимые темпы вакцинации", - подчеркнул первый замминистра.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву уточнить модель вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета на уровне не менее 80-90%. Этого предполагается достичь с учетом переболевших и привитых граждан, включая иностранцев, находящихся в России, и ревакцинировавшихся.

Ранее планировалось, что для защиты от коронавируса необходимо обеспечить коллективный иммунитет на уровне 60%, но показатели были увеличены с учетом появления новых более заразных штаммов вируса.

В пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России в гражданский оборот выпущено 53 млн доз вакцины от коронавируса.