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Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта
Фото: David Degner/Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Росавиация предоставила восьми российским авиакомпаниям допуск к регулярным рейсам из Москвы и регионов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, говорится в материалах на сайте ведомства. Наличие допуска не означает права совершать эти рейсы, отметили в пресс-службе Росавиации

Допуски из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа" и S7, из регионов - "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и AZUR air.

"Решение межведомственной комиссии (при Минтрансе РФ - ИФ) в части предоставления допусков на полеты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах. Разрешение на полеты будет предоставлено после соответствующего решения оперштаба (при правительстве - ИФ)", - пояснили в пресс-службе.

Правительство России разрешило возобновить с 9 августа прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет, после гибели самолета "Когалымавиа" в небе над Синаем.

Предполагается, что сначала будут выполняться только регулярные рейсы, с частотой до пяти раз в неделю, и только из Москвы. При этом выполнять их будет единолично авиакомпания "Россия", это решение было принято 29 июля. Решение об увеличении числа полетов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая проведет оценку эпидобстановки, сообщали в правительственном оперштабе по борьбе с COVID-19.

"Россия" будет летать на курорты Египта в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус".

Российский союз туриндустрии (РСТ), комитет по туризму Торгово-промышленной палаты (ТПП) и ассоциация туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" 29 июля направили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину и попросили его увеличить список авиакомпаний, допущенных к рейсам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также разрешить полеты из региональных аэропортов. В РСТ объясняли, что турбизнес встревожен тем, что допуск к полетам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получит только один туроператор, с которым сотрудничает "Россия".

Аэрофлот Победа S7 Росавиация Хургада Шарм-эль-Шейх Египет Уральские авиалинии Smartavia Nordwind и AZUR air

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