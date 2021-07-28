Туроператоры обеспокоены риском появления монополии на египетском направлении

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Крупные туроператоры опасаются нарушения конкуренции на египетском направлении из-за планов межведомственной комиссии отдать допуски на все десять разрешенных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы одной авиакомпании, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Оперштаб одобрил полеты по этим направлениям с 9 августа. Комиссия по допуску перевозчиков к выполнению международных рейсов 28 июля должна назвать авиакомпанию, которой достанутся все десять рейсов в неделю, добавила Тюрина.

"Наши источники в авиаотрасли утверждают, что это будет "Россия". Но пока у авиационных властей выбора нет. Поскольку перелеты разрешены регулярные, выполнять их может только назначенный перевозчик, а это как раз "Россия", - сказала она.

По словам Тюриной, угроза "захвата" очень популярного направления одной авиакомпанией, взбудоражила рынок, поскольку Египет всегда предлагали как минимум семь крупных туроператоров, а "Россия" эксклюзивно работает только с одним из них. Бизнес ждал открытия этого массового направления, чтобы за счет него выполнять еще часть обязательств по турам, перенесенным с 2020 года. Теперь же получится, что "текущие продажи египетских курортов будут сконцентрированы в руках одного игрока", отметила пресс-секретарь РСТ.

"Не исключено, что на этой неделе будет рассмотрен допуск второго назначенного перевозчика, поскольку со стороны Египта их два - EgyptAir и FlyEgypt. И вот тут важно, чтобы этот статус получила авиакомпания, которая будет лояльна не к одному единственному туроператору. Под второго назначенного перевозчика оперштаб может расширить квоту рейсов и географию городов, - продолжила Тюрина. - Справедливо было бы поставить хотя бы по одному рейсу на каждый курорт из нескольких регионов и поручить их выполнение разным авиакомпаниям. Можно добавить к регулярным рейсам грузопассажирские".

Российские чиновники могут принять решение об увеличении числа рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по итогам поездки российской делегации, которая оценит ситуацию с коронавирусом и меры безопасности, принимаемые в туристической отрасли. Делегация прибыла в Египет 27 июля. В тот же день стало известно, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов на курорты Египта: это "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind, AZUR air и "Якутия".

26 июля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе высказала мнение, что прямые перелеты на курорты Египта будут как минимум вдвое дороже стыковочных из-за ограниченного числа разрешенных рейсов.