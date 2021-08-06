Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:45Заразились
на 06.08В России 6 402 564+22 660В мире 200 924 905+687 940
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия БелоруссияПодробнееБокс08:00Мужчины, Финал  Куба РоссияПодробнееВелоспорт11:15Женщины, Финал  Великобритания Дания РоссияПодробнее

Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года решен, сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками строительства завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.

Так он ответил на вопрос, как власти будут снижать негативный эффект инфляции, в том числе повышения цен на метпродукцию, для бизнеса.

"Правительство ввело повышенные пошлины на металлургическую промышленность вывозные, полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку, в том числе в строительные материалы, - ответил Путин. - А со следующего года - с 1 января, по-моему - будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности".

"Правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны. И в целом это меры экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет. Я думаю, что в целом это должно влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительно влияет на нашу экономику", - заключил президент.

В июне правительство решило ввести экспортную пошлину на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. Власти думают о "гибком" налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры мировых рынков, но решений пока не принято, говорил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Сазанов, курирующий налоговую тематику, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант индексации НДПИ для металлургов.

"Пока вопрос прорабатывается, правительство еще не определилось", - сказал он журналистам.

"Действительно, есть идея о том, что, когда идёт резкий рост цен, связанный с сырьевым "суперциклом", часть сверхдоходов изымать. Такой вопрос действительно стоит на повестке дня, но окончательное решение пока не принято", - отмечал Сазанов.

По его словам, речь идет о привязке ставки НДПИ к цене конечного продукта. Замминистра при этом напомнил, что в нефтяной отрасли уже есть привязка ставки налога к котировкам нефти.

Владимир Путин НДПИ Башкирия Минфин Алексей Сазанов

Новости по теме

Новости

"Газпром" начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое

"Газпром" начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое

Связанная с семьей Ткачева винодельня учредила компанию под ресторанный комплекс

Что произошло за день: пятница, 6 августа

Глава ВТБ Костин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,31% на фоне снижения цен на овощи и фрукты

Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,31% на фоне снижения цен на овощи и фрукты

Естественная убыль населения в России за I полугодие выросла почти на 60%

Пандемия коронавируса

Росстат насчитал 27 108 умерших с COVID-19 в июне

Росстат насчитал 27 108 умерших с COVID-19 в июне

Путин предложил Минстрою запасать готовые домокомплекты на случай ЧС

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта

Fitch отзовет рейтинги "Мегафона" по причинам "делового характера"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');