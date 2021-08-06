Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года решен, сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками строительства завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.

Так он ответил на вопрос, как власти будут снижать негативный эффект инфляции, в том числе повышения цен на метпродукцию, для бизнеса.

"Правительство ввело повышенные пошлины на металлургическую промышленность вывозные, полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку, в том числе в строительные материалы, - ответил Путин. - А со следующего года - с 1 января, по-моему - будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности".

"Правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны. И в целом это меры экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет. Я думаю, что в целом это должно влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительно влияет на нашу экономику", - заключил президент.

В июне правительство решило ввести экспортную пошлину на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. Власти думают о "гибком" налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры мировых рынков, но решений пока не принято, говорил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Сазанов, курирующий налоговую тематику, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант индексации НДПИ для металлургов.

"Пока вопрос прорабатывается, правительство еще не определилось", - сказал он журналистам.

"Действительно, есть идея о том, что, когда идёт резкий рост цен, связанный с сырьевым "суперциклом", часть сверхдоходов изымать. Такой вопрос действительно стоит на повестке дня, но окончательное решение пока не принято", - отмечал Сазанов.

По его словам, речь идет о привязке ставки НДПИ к цене конечного продукта. Замминистра при этом напомнил, что в нефтяной отрасли уже есть привязка ставки налога к котировкам нефти.