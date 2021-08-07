Что случилось этой ночью: суббота, 7 августа

Условные сроки для фигурантов "дела Baring Vostok", обещание Путина повысить НДПИ для металлургов в 2022 году, отбор газа из подземных хранилищ "Газпрома" в Европе и РФ после пожара в Уренгое

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд назначил условные сроки фигурантам "дела Baring Vostok". Основателю компании, американскому бизнесмену Майклу Калви назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев условно. Суд сохранил для фигурантов дела ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий. Калви назвал приговор оскорбительным и заявил, что считает возмутительным его осуждение за преступление, "которого не было".

- Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году. По словам президента России, "полученные от этого средства, поступающие в бюджет, правительство планирует направить в стройку". Путин рассказал, что кабинет министров наметил целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны, которые в целом относятся к экономическим. "Я думаю, что в целом это должно влиять на экономику положительно", - указал Путин.

- "Газпром" начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое. Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, в день аварии, 5 августа, перешли в режим активного отбора хранилища Реден в Германии, Хайдах в Австрии и Бергермеер в Нидерландах. По данным "Интерфакса", также начался отбор газа из российских хранилищ.

- Белый дом объявил о вакцинации от COVID-19 половины американцев. По данным директора по статистике пандемии в Белом доме доктора Сайруса Шахпара, на этой неделе среднее за сутки число американцев, получивших первую дозу вакцины, выросло на 11% по сравнению с предыдущей неделей. В мае сообщалось, что половина всего взрослого населения США получила обе дозы вакцины против коронавируса.

- Во Франции 2021 год может оказаться наихудшим по производству вина с 1945 года. Его объем составит в лучшем случае 35,6 млн гектолитров, то есть меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году. Причина в весенних заморозках и летней влажности, способствовавшей развитию болезней виноградной лозы. По статистике Минсельхоза, производство вина должно снизиться на 24-30% по отношению к 2020 году и достичь "исторически низкого" уровня.