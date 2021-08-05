Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:32Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 236 965+671 127
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия ИндияПодробнееЛёгкая атлетика13:20Женщины, Финал  США Россия ВеликобританияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия Сан-МариноПодробнее

Калви пока не увидел "настоящих фактов" в приговоре по "делу Baring Vostok"

В оглашенной части приговора - лишь аргументы обвинения, считает бизнесмен

Калви пока не увидел "настоящих фактов" в приговоре по "делу Baring Vostok"
Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Майкл Калви считает, что приговор ему и его коллегам, оглашение которого началось в четверг, пока представляет собой только аргументы обвинения.

"Пока что судья, как и прокурор раньше, просто повторила фразы и аргументы из предварительного обвинения от декабря 2019 года, игнорируя сотни документов, показания и подтверждения экспертов и свидетелей, которые были показаны в судебном процессе в последние семь месяцев", - заявил Калви журналистам в четверг.

"Но пока это не конец. Я надеюсь, что завтра судья будет говорить про настоящие факты. Надежда умирает последней", - добавил бизнесмен.

В четверг суд огласил вводную и описательную части приговора Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok".

В пятницу, 6 августа, судья продолжит оглашать доказательства, которые она положила в основу своего итогового решения. После этого суд огласит выводы, к которым он пришел, изучив все доказательства, и озвучит меру наказания для фигурантов.

Согласно приговору, все подсудимые признаны виновными в особо крупной растрате денежных средств банка "Восточный".

Кроме Калви, на скамье подсудимых шесть человек: операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Следствием фигурантам было вменено хищение путем растраты 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из них вину не признает.

Гособвинение в прениях сторон попросило назначить всем подсудимым наказание в виде условного лишения свободы.

Baring Vostok Майкл Калви

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова сочла, что ослаблять ограничения по коронавирусу в РФ пока рано

Что произошло за день: четверг, 5 августа

Источник опроверг сообщения об инциденте с атомной подлодкой РФ у берегов Дании

Источник опроверг сообщения об инциденте с атомной подлодкой РФ у берегов Дании

Датские военные сообщили о краткой потере хода российской АПЛ в проливе Каттегат

Работники тульского завода пошли в суд после отстранения за отказ от вакцинации

Работники тульского завода пошли в суд после отстранения за отказ от вакцинации
Пандемия коронавируса

Мурашко сообщил, что от коронавируса в РФ привили 38,9 млн человек

РФ готова оперативно оформить визы дипломатам США, которых направят в Москву

Дело Baring Vostok

Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела Майкла Калви

Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела Майкла Калви

МВД насчитало в России более 700 тыс. нелегалов из стран СНГ

Пандемия коронавируса

Ношение противочумных костюмов в "красной зоне" перестанет быть обязательным

Ношение противочумных костюмов в "красной зоне" перестанет быть обязательным
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');