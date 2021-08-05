Калви пока не увидел "настоящих фактов" в приговоре по "делу Baring Vostok"

В оглашенной части приговора - лишь аргументы обвинения, считает бизнесмен

Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Майкл Калви считает, что приговор ему и его коллегам, оглашение которого началось в четверг, пока представляет собой только аргументы обвинения.

"Пока что судья, как и прокурор раньше, просто повторила фразы и аргументы из предварительного обвинения от декабря 2019 года, игнорируя сотни документов, показания и подтверждения экспертов и свидетелей, которые были показаны в судебном процессе в последние семь месяцев", - заявил Калви журналистам в четверг.

"Но пока это не конец. Я надеюсь, что завтра судья будет говорить про настоящие факты. Надежда умирает последней", - добавил бизнесмен.

В четверг суд огласил вводную и описательную части приговора Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok".

В пятницу, 6 августа, судья продолжит оглашать доказательства, которые она положила в основу своего итогового решения. После этого суд огласит выводы, к которым он пришел, изучив все доказательства, и озвучит меру наказания для фигурантов.

Согласно приговору, все подсудимые признаны виновными в особо крупной растрате денежных средств банка "Восточный".

Кроме Калви, на скамье подсудимых шесть человек: операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Следствием фигурантам было вменено хищение путем растраты 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из них вину не признает.

Гособвинение в прениях сторон попросило назначить всем подсудимым наказание в виде условного лишения свободы.