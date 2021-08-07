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Еще нескольким селам в Якутии угрожают лесные пожары

Еще нескольким селам в Якутии угрожают лесные пожары
Тушение лесного пожара в Якутии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Якутии сообщил в субботу еще о нескольких случаях вероятной угрозы населенным пунктам в результате лесных пожаров.

Так, горит лес возле сел Кытыл-Дюра и Синск, со стихией борются почти 130 человек, половина из которых местные жители. Удалось локализовать пожар возле села Едяй.

Кроме того, по данным штаба, локализованы два пожара на территории национального парка "Ленские столбы".

Как сообщалось, сразу несколько населенных пунктов республики в субботу оказались под угрозой природных пожаров, бушующих вблизи сел и поселков.

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Наиболее сложная ситуация складывается в селе Бяс-Кюель Горного района, где верховой пожар перекинулся сначала на хозяйственные постройки, а потом и жилые дома. По последним данным, огонь повредил 20 домов и 15 хозпостроек. Жители села были эвакуированы. Для помощи пострадавшим создан штаб, который решает вопросы обеспечения временным жильем и питанием, а также выплаты компенсаций за потерянное имущество.

Лесной пожар также бушует в четырех километрах от поселка Сангар в Кобяйском районе. Дополнительные силы стягиваются в село Ытык-Кюель Таттинского района, где существует угроза верхового пожара и перехода огня в населенный пункт. Обстановку там осложняет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
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