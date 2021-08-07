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Пожар в Якутии подступает к резервному парку нефтебазы "Саханефтегазсбыт"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Лесной пожар в Якутии подступает к населенному пункту, в котором расположен резервный парк нефтебазы "Саханефтегазсбыт", сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

Парк находится в населенном пункт Сангары Кобяйского района республики.

По данным министерства, в настоящее время на тушении работает свыше 40 человек и шести единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра верховой пожар перекинулся на хозяйственные постройки в селе Бяс-Кюель Горного района. По данным оперштаба, с огнем там борются более 200 человек, задействовано 15 единиц техники. Из поселка Бердигестях на помощь выехала дополнительная техника. В селе проводится эвакуация жителей. Часть людей покинула свои дома еще в пятницу.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева в Бяс-Кюель будет направлен вертолет с водосливным устройством. Глава республики в соцсетях сообщил, что срочно вылетел в село Бяс-Кюель.

Сообщалось также, что дополнительные силы стягиваются в село Ытык-Кюель Таттинского района, вблизи которого также бушует лесной пожар. Обстановку усложняет сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Якутия

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