Боле 30 домов сгорело при пожаре в селе Бяс-Кюель в Якутии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что при пожаре в селе Бяс-Кюель Горного района сгорело более тридцати жилых домов.

"По оперативным данным, в селе Бясь-Кюель от огня удалось отстоять 225 домов. К сожалению, сгорел 31 дом и 8 хозпостроек. Это большая беда. Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее обеспечить пострадавших жильем. Все дома будут построены за счет республиканского бюджета", - сообщил глава региона, слова которого приводятся в телеграмм-канале оперштаба республики.

В субботу из-за сильного ветра верховой пожар с леса перекинулся на хозяйственные постройки в селе Бяс-Кюель Горного района Якутии. В ликвидации пожаров участвовали более 280 человек и 23 единицы техники.

По поручению главы Якутии в Бяс-Кюель направлен вертолет с водосливным устройством. Многие жители села заблаговременно покинули свои дома накануне, остальных эвакуировали в субботу.