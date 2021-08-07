Рогозин сообщил о завершении наземного этапа работ над ракетой "Сармат"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Наземный этап работ над новой МБР "Сармат" почти завершен, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Фактически мы завершаем уже наземную отработку всей системы, никогда еще Россия не создавала такого рода ракеты", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он заявил, что надеется на скорую передачу ракеты военным для проведения следующего этапа работ. Как пояснил глава "Роскосмоса", военные займутся летными испытаниями комплекса.

"Он имеет не только стратегическую дальность, он может бить по агрессору и через Северный полюс, и через Южный. Его дальность неограниченна. Боевая мощь такая, что одна ракета, извините, снесет одно из побережий", - сказал Рогозин, рассказывая о возможностях "Сармата".

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м. В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна начать поступать также в 2022 году, сообщил 6 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая завод "Красмаш" ("Роскосмос"). Это завод будет производить ракету "Сармат".

"Летные испытания (начнутся) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку", - сказал министр.

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.