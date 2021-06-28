Путин сообщил о скорой постановке на дежурство С-500, "Сарматов" и "Цирконов"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Новая межконтинентеальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и новая система ПВО С-500 скоро будут поставлены на боевое дежурство, сообщил президент России Владимир Путин.

"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

"С учётом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и КБ формируется уже и новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года, и ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И, конечно, вам придется работать с этой техникой", - добавил президент.

В мае в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов заявил, что приоритетами новой государственной программы вооружения (ГПВ) на 2024-2033 годы станут гиперзвуковое оружие, оружие на новых физических принципах и системы на основе искусственного интеллекта.

ГПВ 2024-2033 годов получит финансирование в объеме не менее 21-22 трлн рублей, сообщил в середине апреля первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов.

В декабре в интервью "Интерфаксу" Ельчанинов говорил, что в новой ГПВ на 2024-2033 годы, над формированием которой работают Минобороны и коллегия ВПК, могут найти отражение работы по перспективному авиационному комплексу дальней авиации, созданию перспективного авиационного комплекса шестого поколения, перспективного вертолета для армейской авиации и оружия для этих летательных аппаратов.

"Авангард"

"Авангард", который упомянул президент РФ в понедельник на встрече с выпускниками военным вузов в Георгиевском зале Кремля, - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

"Кинжал"

Комплекс с высокоточными гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Носитель "Кинжала" - самолет МиГ-31К - создан на базе истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31.

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о перебазировании в Сирию двух МиГ-31К на учения, которые проходят в Средиземном море. В понедельник военные сообщили, что на этих учениях МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет по условному противнику.

Главком ВКС России Сергей Суровикин ранее заявил, что маневрирование ракеты комплекса "Кинжал" на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны. По словам Суровикина, высокоскоростной самолет-носитель сможет за считанные минуты доставить ракету в район сброса.

"Сармат"

21 апреля в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что в 2022 году на дежурство заступит первый полк, вооруженный новыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат".

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил в прошлом декабре, что готовятся летные испытания новой стратегической ракеты "Сармат".

С-500 "Прометей"

В апреле российский концерн "Алмаз-Антей" сообщил, что работа над новой системой ПВО С-500 "Прометей" завершается.

В декабре прошлого года, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в 2021 году планируется завершить испытания С-500 и принять ее на вооружение.

3 июля главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

В мае 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке американских экспертов, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал тогда источник CNBC.

С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

"Циркон"

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ нового российского оружия - гиперзвуковой ракеты "Циркон" (КТРВ) запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

В декабре 2019 года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.