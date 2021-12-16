К концу 2022 года первый полк с новыми МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Первый полк, вооруженный новыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", встанет на боевое дежурство под Красноярском к концу 2022 года, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Сармат" - это грандиозная задача. И не только для Ракетных войск стратегического назначения. Это тяжелый ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой. Вес одной ракеты - больше 200 тонн", - сказал Каракаев в эфире телеканала "Звезда" в четверг.

Он уточнил, что ракета "Сармат" идет на замену комплексу "Воевода", состоящему сегодня на вооружении.

"На сегодняшний день ведутся работы по подготовке инфраструктуры в первоочередном полку в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края и ведутся работы по подготовке к летным испытаниям", - сказал Каракаев.

По его словам, это сложная техника, которая требует особого к ней внимания, но он считает, что к концу 2022 года первый полк в первой дивизии в Ужуре будет поставлен на боевое дежурство.

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, в РВСН ракета должна начать поступать в 2022 году, сообщил 6 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая завод "Красмаш" ("Роскосмос"). Этот завод будет производить ракету "Сармат".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал про "Сармат": "Это тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону - нынешнюю, перспективную, неважно".

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Военная академия РВСН имени Петра Великого начала подготовку курсантов к эксплуатации новой ракеты "Сармат", сообщил в августе начальник отдела военного образования РВСН Владимир Нестеров.