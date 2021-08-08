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В Амурской области подтопило дороги к 24 населенным пунктам

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Транспортное сообщение из-за паводка нарушено с 24 населенными пунктами Амурской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

"В Амурской области подтоплено более 80 км автомобильных дорог, 8 водопропускных труб и 6 мостов. Без транспортного сообщения остались 24 населенных пункта на территории восьми муниципальных образований. К 10 населенным пунктам возможен проезд только на технике повышенной проходимости", - говорится в сообщении.

Дорожные службы приступают к восстановительным работам, как только сходит вода. Проведение восстановительных работ осложняется непогодой и гидрологической обстановкой, говорится в сообщении. Отмечается, что сложная паводковая обстановка складывается в Селемджинском, Архаринском, Белогорском районах.

По данным областного правительства на вечер субботы, в регионе подтоплено 182 жилых домов, более 1,4 тыс. приусадебных участков.

В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 86 человек, еще более 350 человек разместились у родственников. На случай ухудшения обстановки и необходимости эвакуации жителей подготовлены к развертыванию еще 21 ПВР общей вместимостью до 944 человек.

Амурская область

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