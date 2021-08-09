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Почти вдвое увеличилось число подтопленных домов в Приамурье за выходные

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Около 200 жилых домов в 14 муниципалитетах подтоплены по данным на понедельник в Амурской области, порядка 30 сел остались без автомобильного сообщения, что почти вдвое превышает данные на пятницу, следует из официальной сводки регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, в Приамурье подтоплено 182 жилых дома в 14 населенных пунктах, из которых 67 строений расположены в Белогорске - втором по величине городе области. Почти по два десятка домов оказались в воде в селах Томское Серышевского района, Бысса и Февральское Селемджинского района.

Вода зашла на 1 424 приусадебных участка (36 населенных пунктов), из них свыше 400 расположены в Белогорском муниципальном образовании, еще 282 участка - в селе Томское Серышевского района, 131 подворье подтоплено в Февральском Селемджинского района.

В зоне паводка оказались 40 участков автомобильных дорог. Один автомобильный мост подтоплен на территории Белогорского муниципального округа. Без автомобильного сообщения остаются 28 населенных пунктов.

Организовано две лодочные переправы в селе Александровка Зейского района и селе Иннокентьевка Архаринского района.

На территории Амурской области развернуто семь пунктов временного размещения, в которых размещены 73 человека, из них 28 детей. На случай ухудшения обстановки и необходимости эвакуации жителей подготовлен к развертыванию еще 21 пункт вместимостью до 944 человек.

Аварийно-восстановительными работами на территории области занимается 768 человек, задействовано 272 единицы техники, в том числе 40 плавательных средства.

Как сообщалось, на утро 7 августа было подтоплено 105 жилых домов и 1 309 приусадебных участков, а также 32 участка автомобильных дорог.

Амурская область

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