Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:27Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

Власти Белогорска в Приамурье в ожидании паводка объявили режим ЧС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в четверг в Белогорске Амурской области, где из-за резкого повышения уровня воды в реке Томь ожидается приход паводковой волны в прибрежные территории, сообщает мэрия города.

"Судя по темпу прихода воды, восьмое наводнение за последние 10 лет обещает быть более серьезным. За сутки уровень поднялся почти на метр и на утро составил 410 см. Прогноз - повышение уровня до пяти метров", - приводятся в сообщении слова главы Белогорска Станислава Мелюкова.

Отмечается, что уровень воды в реке Томь превысил отметку - опасное явление. "Бочкаревский" мост, соединяющий Белогорск и Серышевский район, при достижении уровня воды в реке 460 см будет перекрыт для движения транспорта. При уровне 500 см мост будет перекрыт и для пешеходов. Власти Белогорска рекомендовали владельцам дачных участков в районе реки принять меры, чтобы сохранить имущество, животных и урожай.

Белогорск Амурская область

Новости

Константин Шестаков официально вступил в должность мэра Владивостока

Константин Шестаков официально вступил в должность мэра Владивостока

Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург-Москва приземлился в Казани

Пассажирский самолет Екатеринбург - Москва подал сигнал бедствия

Сайты "Открытых медиа" и "МБХ Медиа" заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ

Сайты "Открытых медиа" и "МБХ Медиа" заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ

У здания петербургского муниципалитета Смольнинское произошёл взрыв

Сайт "Открытых медиа" сообщил о блокировке в России

Минфин заявил, что в России не планируют вводить налог на мясо

Минфин заявил, что в России не планируют вводить налог на мясо

Что произошло за день: среда, 4 августа

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

В ОБСЕ заявили, что не направят своих наблюдателей на выборы в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');