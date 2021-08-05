Власти Белогорска в Приамурье в ожидании паводка объявили режим ЧС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в четверг в Белогорске Амурской области, где из-за резкого повышения уровня воды в реке Томь ожидается приход паводковой волны в прибрежные территории, сообщает мэрия города.

"Судя по темпу прихода воды, восьмое наводнение за последние 10 лет обещает быть более серьезным. За сутки уровень поднялся почти на метр и на утро составил 410 см. Прогноз - повышение уровня до пяти метров", - приводятся в сообщении слова главы Белогорска Станислава Мелюкова.

Отмечается, что уровень воды в реке Томь превысил отметку - опасное явление. "Бочкаревский" мост, соединяющий Белогорск и Серышевский район, при достижении уровня воды в реке 460 см будет перекрыт для движения транспорта. При уровне 500 см мост будет перекрыт и для пешеходов. Власти Белогорска рекомендовали владельцам дачных участков в районе реки принять меры, чтобы сохранить имущество, животных и урожай.