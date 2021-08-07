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Более 100 жилых домов оказались в зоне паводка в Амурской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Паводковые воды разлившихся рек в Амурской области подтопили 105 жилых домов в Благовещенском, Бурейском, Михайловском, Серышевском и Селемджинском районах, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные ГУ МЧС.

"Вода зашла в 105 жилых домов (...) Оказались подтоплены 1309 приусадебных участков. На утро 7 августа частично подтоплены 32 участка автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остаются 19 населенных пунктов", - сказано в сообщении.

По информации правительства, на территории области развернуты три пункта временного размещения (ПВР). На случай ухудшения обстановки и необходимости эвакуации жителей подготовлены к развертыванию еще 19 ПВР, которые могут принять до 800 человек. В Благовещенске для пострадавших от наводнения жителей Благовещенского района работает пункт длительного пребывания, в котором размещено 34 человека, в том числе 12 детей.

В проведении аварийно-восстановительных работ на территории области задействована группировка общей численностью 732 человека, 244 единицы техники, в том числе 42 плавсредства.

В пятницу в ходе совещания, которое провел президент РФ Владимир Путин, губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что вторая волна паводка на Амуре грозит подтопить до 4 тысяч домовладений в регионе.

"Прогноз пока тяжелый. Мы видим до 4 тысяч домовладений может быть подтоплено", - сказал Орлов. По его словам, главная задача сейчас - своевременно предупредить людей, построить временные берегозащитные сооружения, как это было сделано при подходе первой волны паводка.

Ранее сообщалось, что детский оздоровительно-образовательный лагерь "Мелиоратор" в Амурской области эвакуируют из-за паводка. К эвакуации также подготовили загородный лагерь "Огонек".

Амурская область

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