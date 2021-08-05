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Сибирские спасатели вылетели в Амурскую область

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Спасатели Сибирского спасательного центра МЧС России, дислоцированного в Коченевском районе Новосибирской области, на самолете Ил-76 МЧС России выдвинулись в Амурскую область, сообщает в четверг главное управление МЧС России по региону.

"В настоящее время на территории Амурской области сохраняется сложная гидрологическая обстановка, связанная с прохождением череды циклонов, сопровождающихся ливневыми дождями и шквалистым ветром", - говорится в сообщении.

Возглавляет аэромобильную группировку, в составе которой 80 человек личного состава и восемь плавсредств, исполняющий обязанности заместителя начальника Сибирского спасательного центра МЧС России по воспитательной работе майор Алексей Скрынников.

"Наши военнослужащие готовы выполнить все поставленные задачи и оказать максимальную помощь населению. Мы будем эвакуировать жителей из опасной зоны, доставлять продукты и лекарства, и патрулировать затопленные населенные пункты", - приводятся в сообщении его слова.

Для действий в зоне паводка у аэромобильной группировки имеются лодки, мотопомпы, спасательные жилеты, специальные костюмы, средства индивидуальной защиты органов дыхания, ручной инструмент и многое другое оборудование. Для проведения мониторинга паводковой ситуации используются беспилотные авиационные системы. По прибытии сотрудники МЧС России будут распределены в населенные пункты, наиболее подверженные удару стихии, для проведения берегоукрепительных мероприятий, оповещения и оказания всесторонней помощи населению.

Амурская область МЧС России

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