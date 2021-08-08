Более 400 населенных пунктов в Иркутской области попали в зону задымления

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В зоне задымления от лесных пожаров в Иркутской области находятся, по данным на воскресенье, 438 населенных пунктов в 14 районах, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону.

"По донесениям единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области, на утро 8 августа в зоне задымления от лесных пожаров находятся 438 населенных пунктов 14-ти районов и пять городских округов", - говорится в сообщении.

По данным 37 стационарных постов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода не зафиксировано, отмечается в сообщении.

Всего в Иркутской области действует 36 лесных пожаров, большинство из которых в Катангском районе - 27 возгораний. Общая площадь действующих пожаров составляет 123118,1 га. Борьбу с огнем ведут специалисты министерства лесного комплекса и министерства обороны.