Лесные пожары угрожают населенным пунктам в семи районах Якутии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Под угрозой природных пожаров находятся более десятка населенных пунктов в Якутии, сообщил оперативный штаб республики в воскресенье.

"На особом контроле ситуация с лесными пожарами, которые угрожают населенным пунктам в семи районах Якутии: Бяс-Кюель, Кюёрэлэх Магарас, Кептин Горного района, Кальвица, Ситте, Сангар Кобяйского района, Ытык-Кюёль Таттинского района, Ударник Томпонского района, Хомустах, Далар, Дюллюкю, Кырыкый Верхневелюйского района, Салбанцы Намского района, Кылайы Усть-Алданского района", - сообщил оперативный штаб.

Наращиваются силы и средства. На наиболее опасных участках будут работать вертолеты с водосливным устройством.

Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников сообщил, что в регионе действуют 155 лесных пожаров, проводятся работы по тушению 71 лесного пожара. Задействовано 3,6 тыс. человек, 510 единиц техники, сообщила пресс-служба правительства региона. За сутки потушено 11 природных пожаров на площади 50,5 тыс. га, локализовано девять на площади 61,9 тыс. га. Также обнаружено семь новых лесных пожаров. В субботу на тушении пожаров на территории республики работали четыре воздушных судна МЧС РФ и одно - министерства обороны РФ.

Как сообщалось, в субботу перекинувшийся из леса огонь уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек в селе Бяс-Кюель Горного района. К тушению пожара привлекались 339 человек и 51 единица техники. Жители села эвакуированы в село Бердигестях, где организованы три пункта временного размещения. На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.