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В Иркутской области число задымленных городов и сел выросло до 745

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Иркутской области сохраняется задымление от лесных пожаров севера региона и Якутии, за прошедшие сутки оно распространилось на 736 населенных пунктов 20 районов и девять городских округов, сообщили в региональном управлениии МЧС, ссылаясь на данные муниципальных диспетчерских служб.

За сутки до того, по тем же данным,в зоне задымленности находились 713 населенных пунктов 20 районов и девять городских округов, на воскресенье - 539 населенных пунктов 17 районов и восемь городских округов. Таким образом, число задымленных городов и поселков в области растет.

По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано, добавили в МЧС.

Областной Роспотребнадзор провел замеры воздуха в Иркутске, Усть-Куте, Братске, Тулуне и Усть-Илимском районе и превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ также не выявил.

По прогнозам синоптиков, мгла, накрывшая Иркутскую область, начнет рассеиваться к концу текущей недели. Ожидается, что во второй половине недели смещающийся сейчас из районов Якутии воздушный поток будет уже идти с Юго-Западной Сибири. Также к концу недели прогнозируются осадки и усиление ветра.

Пожары в Якутии

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Иркутская область МЧС Роспотребнадзор

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