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Мишустин поручил разработать финансовую модель Дальневосточной авиакомпани

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития, Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу вместе с правительством Сахалинской области и авиакомпанией "Аврора" к 15 августа согласовать и представить в правительство финансовую модель Дальневосточной авиакомпании.

Как сообщает пресс-служба правительства, это одно из поручений, сформулированных по итогам поездки премьера на Сахалин в конце июля. В перечень вошли вопросы повышения доступности авиаперелетов, новых мер поддержки бизнеса, строительства социальных объектов и модернизации объектов электроэнергетики.

В пресс-службе напомнили, что задача создания единой Дальневосточной авиакомпании - повысить для граждан доступность перелетов между регионами Дальнего Востока.

Для газификации жилых домов и предприятий на Курилах Мишустин поручил Минэнерго, Минтрансу, Минвостокразвития, Минфину совместно с правительством Сахалинской области проработать вопрос финансирования строительства необходимой инфраструктуры и модернизации объектов электроэнергетики". В правительстве считают, что "это позволит перейти на более экологичные виды топлива, прежде всего на сжиженный природный газ".

Отдельное поручение касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в регионе: речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов. "В частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов", - говорится в сообщении.

На Курилах, кроме того, "предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%", следует из документа. "Согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах должны представить в правительство Минфин, Минвостокразвития, Минэкономразвития совместно с правительством Сахалинской области", - отмечается в сообщении.

Михаил Мишустин Сахалинская область Курилы Минтранс Аврора Минфин Минэкономразвития

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