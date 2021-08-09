В России за сутки выявили 22 160 случаев заражения коронавирусом

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки выявили 22 160 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1914 (8,6%) случаев без клинических проявлений, сообщил утром 9 августа оперштаб при правительстве.

Умерли за сутки 769 заболевших, в том числе 59 в Москве, 40 - в Петербурге, 38 - в Пермском крае. Вылечились и выписаны из стационаров 14 474 человека. В столице суточная смертность оказалсь ниже 60 случаев впервые с начала июня.

В Москве за сутки выявили 2 150 новых случаев COVID-19, в Петербурге - 1 895, в Подмосковье - 1487 случаев.

539 новых случаев заражения зарегистрировано в Нижегородской области, 522 - в Свердловской области, по 478 в Ростовской области, Пермском крае. В Воронежской области - 471 новый случай COVID-19, в Самарской области - 465, в Красноярском крае - 461, Иркутской области - 394, в Крыму - 391, в Омской области - 388, в Челябинской области - 360, в Оренбургской области - 355, в Ставропольском крае - 336, в Волгоградской области - 327.

В Хабаровском крае за сутки заболели 316 человек, в Астраханской области - 290, в Тюменской области - 283, в Коми - 277, в Башкирии - 275, в Алтайском крае - 273, в Ульяновской области - 272, в Забайкальском крае - 261, в Краснодарском крае - 260, 255 новых случаев в Саратовской области, в Приморском крае - 252 новых заболевших. В остальных регионах России суточный прирост не превышает 250.

В Иркутской области за сутки умерли 33 человека больных COVID-19, в Краснодарском крае - 32, в Московской области - 27 человек, в Красноярском крае - 25, в Нижегородской области - 24, по 20 человек умерли от COVID-19 в Пензенской и Тюменской областях. По 18 умерших в Свердловской области и Алтайском крае. По 17 смертей в Саратовской, Ульяновской и Челябинской областях. Ещё 16 человек умерли в Волгоградской области, по 15 умерших в Воронежской и Ленинградской областях. В Самарской области умерли 14 человек, по 12 летальных случаев в Крыму, Омской и Владимирской областях. По 10 смертей от коронавируса зафиксировали в Чувашии, Новосибирской и Астраханской областях. По девять - в пяти регионах: в Дагестане, Удмуртии, Ростовской и Липецкой областях, а также Ставропольском крае. По восемь летальных исходов в шести регионах: Башкирии, Вологодской, Оренбургской, Брянской и Рязанской областях, а также Забайкальском крае. По семь смертей в Тульской, Мурманской и Новгородской областях. По шесть умерших в Марий Эл, Ханты-Мансийском АО, Хакасии, Курской области и Севастополе. По пять умерших от COVID-19 в восьми субъектах: в Коми, Карачаево-Черкесии, Ярославской, Псковской, Белгородской, Смоленской, Кемеровской областях и Северной Осетии. По четыре летальных исхода в Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Орловской области. По три смерти в девяти регионах - в Карелии, Адыгее, Ингушетии, Мордовии, Ивановской области, Калужской области, Тамбовской области, Хабаровском крае, Приморском крае. По две смерти в семи регионах: в Калмыкии, Бурятии, Томской, Магаданской области, Тверской, Кировской, Еврейской АО, один умерший от коронавируса, по официальным данным, в Чечне,

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 6 469 910 случаев заражения коронавирусом, умерли 165 650 заразившихся.