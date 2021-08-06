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Росстат насчитал 27 108 умерших с COVID-19 в июне

Росстат насчитал 27 108 умерших с COVID-19 в июне
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В июне в России умерли 27 108 человек с COVID-19, основной причиной смерти коронавирус стал в 19 998 случаях, что на 52,8% выше, чем месяцем ранее, сообщает Росстат.

В мае коронавирусная инфекция стала главной причиной смерти 13 077 человек.

Как отметило ведомство, COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для 3 374 случаев нужны дополнительные медицинские исследования.

В 881 случае смерти коронавирусная инфекция являлась сопутствующим заболеванием, повлияла на развитие иных болезней и способствовала появлению осложнений, ускоривших летальный исход. Ещё в 2 865 случаях заболевания COVID-19 инфекция никак не повлияла на наступление смерти.

Таким образом, в июне общее число умерших, которые болели коронавирусом, составило 27 108 человек.

Всего в июне в России умерли 185 655 человек.

Росстат также уточнил статистику за май. Как уже говорилось, коронавирус считается основной причиной смерти в 13 077 случаях в мае, а еще в 2 182 случаях предполагается как основная причина. COVID-19 повлиял на развитие заболеваний и ускорил смерть в 987 случаях, никак не повлиял на летальный исход в 2 750 случаях.

Всего в мае умерли 18 996 больных с коронавирусом, в апреле их было 20 650 человек, в марте - 24 047 человек.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 06 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Росстат коронавирус

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