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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:31Заразились
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Число случаев COVID-19 в мире превысило 203,3 млн

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 203 389 418, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса от связанных с COVID-19 заболеваний умерли 4 303 060 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 35 948 170 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 617 321.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 998 158 и от последствий заражения умерло 428 682 человека.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 177 757 заболевших, умерли 563 562 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 553,8. В США на 1 млн жителей скончалось 1 902 человека, в Индии - 307, в Бразилии - 2 631.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 августа 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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