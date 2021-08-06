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Естественная убыль населения в России за I полугодие выросла почти на 60%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2021 года в России естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) выросла на 58,9% по сравнению с январем-июнем 2020 года и составила 421 900 человек против 265 600 годом ранее, сообщил Росстат.

При этом число родившихся в I полугодии 2021 года снизилось на 0,4% - до 678 112 детей с 680 974 годом ранее. Число умерших в I полугодии 2021 года увеличилось на 16,2% - до 1 100 044 человек с 946 539 человек годом ранее.

Как сообщалось, естественная убыль населения в стране в 2020 году выросла более чем в 2 раза - до 688 700 человек с 316 200 человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года - тогда естественная убыль населения составила 846 600 человек.

По данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), до 146,24 млн.

Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек.

Росстат

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