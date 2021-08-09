СПбГУ попросил прокуроров проверить неучтенные документы Bard College

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский государственный университет уведомил городскую прокуратуру, что нашел документы американского Bard College, который признан в России нежелательной организацией. Это следует из материалов ректорского совещания.

"В настоящее время проводится проверка по факту возможного нарушения на территории СПбГУ законодательства в части хранения и распространения информационных материалов Бард колледжа, оказания содействия Бард колледжу в его деятельности на территории РФ", - говорится в этих материалах.

После того, как Bard College был признан нежелательным для России, вуз решил проверить библиотечные фонды, учебно-методические документы, планы научной работы, помещения и сайт факультета свободных искусств и наук для исключения информации о сотрудничестве с колледжем.

При проверке исполняющий обязанности начальника учебного отдела по направлению "Искусства и гуманитарные науки" нашел документы Bard College - оформленные дипломы об окончании университета, сертификаты, обложки для документов. В числе найденного - дипломы и сертификаты на имена выпускников СПбГУ 2020/2021 учебного года.

В университете уточнили, что предшественник руководителя отдела уволился, не передав дела надлежащим образом.

В июне Генпрокуратура России признала его деятельность угрожающей основам конституционного строя и безопасности России и на этом основании - нежелательной в России. Минюст включил колледж в реестр нежелательных для России организаций.

Bard College - это частный гуманитарный университет свободных искусств и наук в штате Нью-Йорк, он существует с 1860 года. С СПбГУ он сотрудничал с 1997 года. После этого университет уведомил колледж о прекращении сотрудничества. Представители этой образовательной организации были исключены из ученого совета факультета свободных искусств и наук СПбГУ, научной и методической комиссий, а также из соответствующих составов советов образовательных программ.

Благодаря партнерству СПбГУ и Bard Collegeа был создан первый в России факультет свободных искусств и наук, основанный на принципах либерального образования. В начале 2021 года стало известно о выходе Университета свободных искусств и наук из состава СПбГУ, в результате чего подразделение должно было стать самостоятельным юридическим лицом. Предполагалось, что вуз возглавит председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, бывший деканом факультета.

В конце марта координационный совет российских НКО попросил Генпрокуратуру проверить обстоятельства создания Университета свободных искусств и наук. В совете заподозрили, что посчитали, что создаваемый вуз "может быть аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность".