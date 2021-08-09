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Путин поручил увеличить группировку россиян, тушащих пожары в Греции

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин откликнулся на экстренное обращение греческого правительства и поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах Греции, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах греческой республики", - отметил в Кремле.

Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор премьер-министра РФ Михаила Мишустина с его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Как сообащлось на сайте кабинета министров РФ, главы правительств уделили особое внимание борьбе с природными пожарами в России и Греции. В частности, Мицотакис выразил признательность за российское содействие в тушении пожаров на территории Греции.

Греция в огне

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Владимир Путинг Греция

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