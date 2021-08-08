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В Греции за десять дней сгорело более 56 тыс. гектаров

В Греции за десять дней сгорело более 56 тыс. гектаров
Тушение лесного пожара в районе Крионери недалеко от Афин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, за последние 10 дней в Греции сгорело более 56 тысяч гектаров, сообщает BBC News.

В миреЧисло жертв пожаров в Греции увеличилось до двух человекЧитать подробнее

Страна переживает самую сильную жару за последние более чем 30 лет. Тысячи людей были эвакуированы из своих домов. Власти предупредили, что риск дальнейших пожаров остается высоким во многих регионах, включая Афины и Крит.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что приоритетом правительства является "прежде всего защита человеческих жизней".

Десятки лесных пожаров вспыхнули за последние сутки на Эвии (втором по величине острове Греции) и в районах Пелопоннеса, включая Аркадию и Олимпию. На Эвии более 2 тысяч человек были эвакуированы на пароме. Десять кораблей стоят в городе Пефки, на севере острова, готовые в случае необходимости эвакуировать еще больше людей, сообщил агентству AP представитель береговой охраны.

В субботу пожар к северу от Афин на горе Парнита распространил дым по всей столице. Власти создали горячую линию для людей с затрудненным дыханием, сообщает AP news. Всего в стране зафиксировали 154 очага возгорания. Власти Греции и ЕС назвали пожары последствиями изменения климата.

Греция

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