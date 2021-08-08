Леса вырубят в Якутии у населенных пунктов, которым угрожают пожары

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Власти Якутии намерены вырубить лес в окрестностях населенных пунктов, которым угрожают лесные пожары, сообщила пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

Такое поручение дал глава Якутии Айсен Николаев первому зампреду Дмитрию Садовникову.

На совещании по тушению лесных пожаров начальник Якутской базы авиационной охраны лесов Владимир Леонов сообщил, что в результате сильного ветра в субботу некоторые лесные пожары на территории республики прошли расстояние от 40 до 130 км.

Николаев отметил, что по прогнозу порывистый ветер намечается на западе республики, и поручил усилить контроль и работу по тушению лесных пожаров в вилюйской группе улусов. Также он поручил уделить внимание Мегино-Кангаласскому улусу, где есть потенциально опасные очаги. В этот район должны вернуться местные специалисты по тушению лесных пожаров, работающие в других местах.

По данным оперативного штаба на воскресенье, лесные пожары угрожают более чем десятку населенных пунктов в семи районах республики.

В регионе полыхают 155 лесных пожаров, специалисты тушат 71 лесной пожар. Задействовано 3,6 тыс. человек, 510 единиц техники. За сутки потушено 11 природных пожаров на площади 50,5 тыс. га, локализовано девять на площади 61,9 тыс. га. Также обнаружено семь новых лесных пожаров.

В субботу перекинувшийся из леса огонь уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек в селе Бяс-Кюель Горного района. К тушению пожара привлекались 339 человек и 51 единица техники. Жители села эвакуированы в село Бердигестях, где организованы три пункта временного размещения.

На территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.