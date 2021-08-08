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Пожар в Мордовском заповеднике охватил площадь почти 3 тыс. га

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара в Мордовском природном заповеднике увеличилась почти до 3 000 га, сообщает Единая диспетчерская служба Темниковского района Мордовии.

По ее данным, такова ситуация по состоянию на 06:00 воскресенья. Отмечается, что тушению пожара препятствует труднодоступная местность, наличие валежника, образовавшегося после природных пожаров 2010 года, и неблагоприятные метеоусловия.

Применяется авиация для тушения пожара. Всего с нарастающим итогом осуществлено 114 сбросов воды общим объемом более 1 300 тонн.

На месте пожара работают силы и средства Республики Мордовия, города Саров, Нижегородской области и Республики Чувашия общей численностью более 700 человек, свыше 180 единиц техники.

Ранее сообщалось, что крупный пожар в Мордовском природном заповеднике возник шесть дней назад. На месте работают сотрудники Главных управлений МЧС России по Мордовии, Чувашии и Нижегородской области, Российского федерального ядерного центра, в тушении задействована авиация.

Накануне с огнем боролись порядка 600 человек и 130 единиц техники. Работают аэромобильные группировки мордовского и нижегородского главков МЧС и четыре воздушных судна: самолет Бе-200, два вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Ил-76 Минобороны РФ.

Накануне к месту тушения пожара дополнительно были направлены еще два самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами.

Площадь, пройденная огнем, составила порядка 1,3-1,5 тыс. га., за три дня зона горения выросла в 30 раз.

В Темниковском районе Мордовии и в городе Сарове Нижегородской области введен режим ЧС.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 162 га.

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