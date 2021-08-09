Локализован природный пожар, зашедший в зону ЗАТО Саров

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В городской контролируемой зоне ЗАТО Саров локализовали очаги природного пожара, который 8 августа зашел на территорию образования, сообщили в пресс-службе Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

"Очаги возгорания были локализованы в короткие сроки оперативными группами. Шло только задымление. Из-за порывистого южного ветра вечером в Сарове наблюдался смог", - говорится в сообщении.

"Медицинский штаб сообщил, что жертв нет, есть обращения с симптомами отравления угарным газом. Этим людям оказана квалифицированная медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.

В ночь на 9 августа ликвидаторы пожара провели опашку территорий и создавали дополнительные минерализованные полосы, продолжалось тушение с воздуха.

"Под утро в качестве резерва приняли пять десятитонных водовозок с Мулино (Нижегородская область) и семь автоцистерн противопожарной службы субъектов Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Руководитель работ по ликвидации пожара на территории Нижегородской области - заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе, генерал-полковник Игорь Паньшин отметил, что тушить пожары мешает жаркая погода и порывистый ветер.

"Проблемы стандартные, рабочие. Для нас нет ничего нового. Многие, кто участвовал в тушении пожара в 2010 году, сегодня также здесь, они знают свои задачи и выполняют их. Продолжаем трудиться в круглосуточном режиме", - сказал он через пресс-службу.

РФЯЦ-ВНИИЭФ продолжает работать, ни одно из производств не останавливали, заверил директор центра Валентин Костюков.

Пожар пришел в ЗАТО из мордовского заповедника по уже выгоревшим местам.

"Как уточнили представители штаба, сгоревший лес заповедной зоны до сих пор не был выпилен, валежник не утилизирован. Все это было наложено друг на друга, сохло и "ждало момента". Меры по укреплению противопожарной службы в Мордовском заповеднике им. П.Г.Смидовича не принимались. После 2010 года, подобным образом пожары уже возникали в 2018 и 2019 годах. Жаркое лето и ветер способствовали быстрому развитию стихии и в 2021 году", - заявили в пресс-службе.

Между тем ядерный центр после 2010 года обустроил вблизи производственных зон минерализованные полосы и противопожарные разрывы шириной 100 метров. В институте их назвали хорошим подспорьем в борьбе с распространением стихии.

Крупный пожар в Мордовском природном заповеднике начался августа. Огонь прошел 3 тысячи га. В Темниковском районе Мордовии и в городе Сарове Нижегородской области введен режим ЧС.