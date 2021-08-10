Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:31Заразились
на 09.08В России 6 469 910+22 160В мире 203 356 472+628 217

Площадь пожара в Мордовском заповеднике приблизилась к 4,5 тыс. га

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара в Мордовском государственном природном заповеднике, с которым активно борются с 3 августа, вновь увеличилась.

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Темниковского района республики, общая площадь, пройденная пожаром на территории заповедника, составляет уже приблизительно 4500 га, площадь открытого горения - примерно 20 га.

На месте пожара работают силы и средства республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл, города Саров, а также Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей общей численностью около 1500 человек, свыше 280 единиц техники.

Между тем, Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) со ссылкой на оперативный штаб по тушению пожара сообщает, что "площадь горения в Мордовском заповеднике составляет 50 га, очагов огня на территории Нижегородской области нет".

Крупный пожар в Мордовском природном заповеднике возник 3 августа. На месте работают сотрудники Главных управлений МЧС России из нескольких регионов Поволжья, РФЯЦ. В тушении задействована авиация.

В Темниковском районе Мордовии и в городе Сарове Нижегородской области введен режим ЧС.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 тыс. 162 га.

Лесные пожары в России

10
Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Мордовия

Новости по теме

Новости

Задержана директор вагона-ресторана поезда, в котором отравился 91 ребенок

Задержана директор вагона-ресторана поезда, в котором отравился 91 ребенок

Попытку майнинга криптовалюты пресекли в правительстве Камчатки

Попытку майнинга криптовалюты пресекли в правительстве Камчатки

Дым от лесных пожаров сохраняется в 869 населенных пунктах Красноярского края

Дым от лесных пожаров сохраняется в 869 населенных пунктах Красноярского края

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели людей в больнице Владикавказа

Уголовное дело возбудили после гибели 9 человек в больнице Владикавказа

Что произошло за день: понедельник, 9 августа

Причиной гибели 9 пациентов во Владикавказе стал прорыв подземной трубы с кислородом

Девять пациентов умерли во Владикавказе после перебоя с подачей кислорода

Девять пациентов умерли во Владикавказе после перебоя с подачей кислорода

Москва закрыла въезд в РФ ряду представителей Великобритании

Москва закрыла въезд в РФ ряду представителей Великобритании

Названа причина разлива нефти под Новороссийском

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');