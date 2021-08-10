Площадь пожара в Мордовском заповеднике приблизилась к 4,5 тыс. га

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара в Мордовском государственном природном заповеднике, с которым активно борются с 3 августа, вновь увеличилась.

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Темниковского района республики, общая площадь, пройденная пожаром на территории заповедника, составляет уже приблизительно 4500 га, площадь открытого горения - примерно 20 га.

На месте пожара работают силы и средства республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл, города Саров, а также Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей общей численностью около 1500 человек, свыше 280 единиц техники.

Между тем, Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) со ссылкой на оперативный штаб по тушению пожара сообщает, что "площадь горения в Мордовском заповеднике составляет 50 га, очагов огня на территории Нижегородской области нет".

Крупный пожар в Мордовском природном заповеднике возник 3 августа. На месте работают сотрудники Главных управлений МЧС России из нескольких регионов Поволжья, РФЯЦ. В тушении задействована авиация.

В Темниковском районе Мордовии и в городе Сарове Нижегородской области введен режим ЧС.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 тыс. 162 га.