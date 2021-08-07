Пожар в Мордовском заповеднике начал продвигаться в сторону Сарова

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Огонь пожара в Мордовском заповеднике движется в сторону Сарова, сообщил "Интерфаксу" глава Темниковского муниципального района республики Мордовия Сергей Кизим.

Сейчас с помощью техники спасатели расчищают сухостой и делают просеки, чтобы остановить огонь.

Борьба с крупным пожаром в Мордовском природном заповеднике продолжается пятый день, в тушении задействованы спасатели из трех регионов Приволжского федерального округа и авиация. Площадь, пройденная огнем, составляет порядка 1,3-1,5 тыс. га, за три дня зона горения выросла в 30 раз.

Накануне была проведена опашка деревень Сосновка, Большое Татарское Караево, Росстанье и Романовский. В Темниковском районе введен режим ЧС.

В тушении пожара активно применяется авиация: два вертолета Ми-8 МЧС РФ, самолет БЕ-200 МЧС России и два самолета ИЛ-76 Минобороны РФ.

Информация о задымлении в заповеднике поступила 3 августа. По информации регионального МВД, причиной пожара могла стать гроза.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области в субботу сообщила об усилении группировки нижегородских спасателей на месте тушения пожара в заповеднике.

Ранее пресс-служба Российского федерального ядерного центра сообщала, что пожар не угрожает ЗАТО Саров.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 162 га.

Город Саров расположен к северу от заповедника, на границе Нижегородской области и Мордовии.