Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:26Заразились
на 07.08В России 6 424 884+22 320В мире 201 746 214+821 309
Лёгкая атлетика13:35Женщины, Финал  Россия Австралия УкраинаПодробнееСинхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееБорьба13:30Мужчины, Финал  Россия СШАПодробнееХудожественная гимнастика09:20Женщины, Финал  Израиль Россия БелоруссияПодробнее

Пожар в Мордовском заповеднике начал продвигаться в сторону Сарова

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Огонь пожара в Мордовском заповеднике движется в сторону Сарова, сообщил "Интерфаксу" глава Темниковского муниципального района республики Мордовия Сергей Кизим.

Сейчас с помощью техники спасатели расчищают сухостой и делают просеки, чтобы остановить огонь.

Борьба с крупным пожаром в Мордовском природном заповеднике продолжается пятый день, в тушении задействованы спасатели из трех регионов Приволжского федерального округа и авиация. Площадь, пройденная огнем, составляет порядка 1,3-1,5 тыс. га, за три дня зона горения выросла в 30 раз.

Накануне была проведена опашка деревень Сосновка, Большое Татарское Караево, Росстанье и Романовский. В Темниковском районе введен режим ЧС.

В тушении пожара активно применяется авиация: два вертолета Ми-8 МЧС РФ, самолет БЕ-200 МЧС России и два самолета ИЛ-76 Минобороны РФ.

Информация о задымлении в заповеднике поступила 3 августа. По информации регионального МВД, причиной пожара могла стать гроза.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области в субботу сообщила об усилении группировки нижегородских спасателей на месте тушения пожара в заповеднике.

Ранее пресс-служба Российского федерального ядерного центра сообщала, что пожар не угрожает ЗАТО Саров.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 162 га.

Город Саров расположен к северу от заповедника, на границе Нижегородской области и Мордовии.

Мордовия Саров

Новости по теме

Новости

Детей с поезда "Мурманск-Адлер" после вспышки инфекции поместят на карантин

Врачи рассказали о состоянии отравившихся в поезде "Мурманск-Адлер" детей

Массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск - Адлер

В России выявили еще 22 320 случаев COVID-19

В России выявили еще 22 320 случаев COVID-19

Еще нескольким селам в Якутии угрожают лесные пожары

Еще нескольким селам в Якутии угрожают лесные пожары

Пожар в Якутии подступает к резервному парку нефтебазы "Саханефтегазсбыт"

Дело Baring Vostok

Калви назвал оскорбительным приговор по "делу Baring Vostok"

Калви назвал оскорбительным приговор по "делу Baring Vostok"

Умер один из создателей отечественного ядерного оружия Юрий Трутнев

Дело Baring Vostok

Суд назначил условные сроки фигурантам "дела Baring Vostok"

Дело Baring Vostok

Суд счел часть доводов фигурантов "дела Baring Vostok" надуманными

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');