Куратор отрасли отходов оценил в 50% долю упаковки в общей массе мусора

РЭО призвал ритейл отказаться от лишней и трудноперерабатываемой упаковки

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Российский экологический оператор" призвал розничных торговцев от излишней и трудноперерабатываемой упаковки товаров, поскольку, по оценке компании, доля упаковки составляет до 50% от общего объема образования твердых коммунальных отходов (общий объем в среднем за один год - 60 млн тонн).

"При отказе только от излишней упаковки объемы трудноперерабатываемой упаковки могут снизиться до 10%. РЭО призывает ритейлеров отказаться от такого подхода и использовать однокомпонентные способы упаковки товаров", - сообщили в пресс-службе компании.

Сотрудники РЭО проверили крупнейшие продуктовые сети и выяснили, что многие товары, к примеру, овощи, зелень, салаты продается в двух- или трехкомпонентной упаковке. В ее состав в большинстве случаев входит неперерабатываемый пластик.

"Отвечать за упаковку производители начнут уже с 2022 году - в силу вступит закон о расширенной ответственности производителей. Альтернативой для них должна стать моноупаковка с использованием вторичных ресурсов. Она более выгодна - ставка экосбора по ней будет меньше. Мы просим магазины, хотя они и не являются производителями в данном случае, также обратить внимание на экологичность и упаковывать продукты в однокомпонентную перерабатываемую упаковку", - сказал через пресс-службу гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Председатель РЭО Рашид Исмаилов назвал излишнюю упаковку барьером для реформы по обращению с отходами и призвал ритейл проявить "экологическую сознательность".

В конце 2020 года по итогам заседания рабочей группы по разработке новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) было принято решение отменить нормативы утилизации упаковки и сохранить ответственность за ее утилизацию за производителями.

Новые правила в рамках концепции РОП вступят в силу с 2022 года. Их цель - создать импульс для утилизации образуемых отходов и снизить финансовую нагрузку на российских граждан. Предприниматели смогут сами заключать договора с утилизатором или утилизировать упаковку на своих мощностях, иначе им придется платить экологический сбор.