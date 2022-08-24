Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей

С 2025 года они будут обязаны утилизировать 100% упаковки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Виктории Абрамченко о переносе ответственности за утилизацию упаковки с производителей товаров на производителей самой упаковки в рамках реформы механизма расширенной ответственности производителя (РОП).

"Президент России Владимир Путин поддержал наши предложения о концептуальном изменении действующей системы расширенной ответственности производителей. (...) Что мы предлагаем: ответственность за утилизацию упаковки должен нести производитель этой самой упаковки. И уже с 2025 года показатель - 100%", - приводятся слова Абрамченко в ее телеграм-канале.

В РоссииКуратор отрасли отходов оценил в 50% долю упаковки в общей массе мусораЧитать подробнее

Кроме того, в механизме РОП больше не будут участвовать ассоциации утилизаторов, которые "за последние годы работы в системе РОП не создали мощности, а лишь выполняют функцию "прикрытия" и служат для массовой закупки сертификатов утилизации", отметила вице-премьер.

Также в рамках предложенных изменений планируется вести систему учета утилизаторов с информацией об имеющихся у них мощностях и сокращать экосбор понижающим коэффициентом для производителей упаковки, использующих при ее изготовлении вторсырье, сообщила Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что механизм ответственности производителей товаров за их утилизацию и уплаты экосбора действует уже не один год, однако в действующем виде оказался неэффективным.

"Вместо переработки производимого "мусора" - липовые сертификаты утилизации, отсутствие мощностей и отправление отходов на свалки. РОП в существующем виде - профанация. Именно поэтому назрели концептуальные изменения", - сказала Абрамченко.

По ее данным, около 80% возникающего мусора составляет именно упаковка, зачастую трудно перерабатываемая.

Владимир Путин Виктория Абрамченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кофе подорожал до максимума за два месяца из-за засухи в Бразилии

Кофе подорожал до максимума за два месяца из-за засухи в Бразилии

"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

Великобритания снизила импорт из России до исторического минимума

Нефть Brent подешевела до $99,75 за баррель

Нефть Brent подешевела до $99,75 за баррель

Bloomberg отметил приближение продаж "АЛРОСА" к досанкционному уровню

Верховный суд России ограничил права физлиц-инвесторов в недвижимость

Австралийская Ansell решила продать российский бизнес и уйти из России

Brent подорожала до $99,4 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });