Путин поддержал перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей

С 2025 года они будут обязаны утилизировать 100% упаковки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Виктории Абрамченко о переносе ответственности за утилизацию упаковки с производителей товаров на производителей самой упаковки в рамках реформы механизма расширенной ответственности производителя (РОП).

"Президент России Владимир Путин поддержал наши предложения о концептуальном изменении действующей системы расширенной ответственности производителей. (...) Что мы предлагаем: ответственность за утилизацию упаковки должен нести производитель этой самой упаковки. И уже с 2025 года показатель - 100%", - приводятся слова Абрамченко в ее телеграм-канале.

Кроме того, в механизме РОП больше не будут участвовать ассоциации утилизаторов, которые "за последние годы работы в системе РОП не создали мощности, а лишь выполняют функцию "прикрытия" и служат для массовой закупки сертификатов утилизации", отметила вице-премьер.

Также в рамках предложенных изменений планируется вести систему учета утилизаторов с информацией об имеющихся у них мощностях и сокращать экосбор понижающим коэффициентом для производителей упаковки, использующих при ее изготовлении вторсырье, сообщила Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что механизм ответственности производителей товаров за их утилизацию и уплаты экосбора действует уже не один год, однако в действующем виде оказался неэффективным.

"Вместо переработки производимого "мусора" - липовые сертификаты утилизации, отсутствие мощностей и отправление отходов на свалки. РОП в существующем виде - профанация. Именно поэтому назрели концептуальные изменения", - сказала Абрамченко.

По ее данным, около 80% возникающего мусора составляет именно упаковка, зачастую трудно перерабатываемая.