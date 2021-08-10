Производители в августе переведут с экспорта в Россию около 40 000 тонн СУГ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Крупные российские производители жиженных углеводородных газов (СУГ) уведомили чиновников, что в августе переориентируют с экспорта на внутренний рынок дополнительно около 40 тысяч тонн своей продукции, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Эту информацию министерство и Федеральная антимонопольная служба получили на оперативных совещаниях с компаниями, которые провели для стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке.

По итогам совещания принято решение рекомендовать компаниям проработать возможность дополнительного увеличения производства и снижения экспорта СУГ для удовлетворения спроса на внутреннем рынке России, добавили в министерстве.

"Минэнерго России совместно с ФАС России осуществляет постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и СУГ", - отмечается в сообщении.

Биржевые цены на СУГ растут с небольшими остановками с конца прошлого года и к настоящему моменту уже пару недель находятся на абсолютных исторических максимумах. На прошлой неделе из-за пожара на заводе "Газпрома" в Новом Уренгое на бирже возникли панические покупки товара, потому что участники рынка опасаются дефицита СУГ в ближайшее время.

В "Газпром ГНП Холдинге" журналистам также добавили: "В настоящее время "Газпром ГНП Холдинг" перераспределяет объемы поставок сжиженных углеводородных газов (СУГ). Продолжается реализация СУГ на бирже и электронной торговой площадке. Возобновление отгрузки СУГ железнодорожным транспортом по прямым договорам запланировано на вторую половину августа".