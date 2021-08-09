Минэнерго подготовит системные меры для стабилизации рынка СУГ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго проработает системные меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке сжиженных углеводородных газов (СУГ): изменение порядка расчета экспортной пошлины, введение акциза с обратным вычетом для газораспределительных организаций (ГРО), демпфер и прочие.

Совещание по проблемам на рынке СУГ состоялось в конце июля, "Интерфакс" ознакомился с протоколом совещания.

Минэнерго подчеркивает, что необходима оперативная выработки предложений по стабилизации ситуации на рынке СУГ, поскольку наблюдается значительный рост биржевых цен на продукт. "Это создает риск нарушения стабильного снабжения населения СУГ в баллонах для коммунально-бытовых нужд по причине возможного отказа ГРО заключать договоры на поставку газа из-за образования иных выпадающих доходов", - считает ведомство.

ООО "Газпром газонефтепродукт холдинг" предлагает корректировку методики расчета ставки вывозной таможенной пошлины на СУГ за счет переноса периода мониторинга цен: с периода "с 15 числа каждого календарного месяца по 14-е число следующего календарного месяца" на период "с 25-го числа каждого календарного месяца по 24-е число следующего календарного месяца". Также компания предлагает изменение пороговых значений цен отсечения.

Предложения ПАО "Газпром" касаются уменьшение периода мониторинга цен с 1 месяца до 2 недель и дифференциации ставки вывозной таможенной пошлины на СУГ для предприятий, расположенных в западной и восточной части России.

"НОВАТЭК" выдвигает идею дополнительного варианта изменения методики: установление ставок вывозных пошлин на СУГ по итогам ежесуточного мониторинга цен. Однако с этой идеей не согласен "СИБУР Холдинг" - "не поддерживается в виду сложности администрирования процесса".

Позиции "Роснефти", "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" касательно предлагаемых мер по изменению механизма расчета ставки вывозной таможенной пошлины на СУГ: низкая эффективность этих мер для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе, необходимо дополнительно проработать предложения в части их возможного влияния на реализацию инвестиционных проектов.

По итогам совещания нефтегазовым компаниям рекомендовано продолжить работу по насыщению внутреннего рынка СУГ, а также изучить альтернативные системные меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке СУГ, в том числе введение акциза на СУГ с обратным вычетом для ГРО, демпфер и др.

Минэнерго и ФАС поручено совместно с Минфином проработать вопрос выделения бюджетного финансирования для дотаций ГРО на компенсацию дополнительных расходов, вызванных ростом оптовых цен на СУГ.

В пресс-службе Минэнерго "Интерфаксу" отметили, что ведомство ведет системную и постоянную работу над повышением ликвидности внутреннего рынка СУГ. "Состоявшееся совещание было направлено на анализ текущей ситуации на рынке СУГ в целях недопущения рисков возникновения региональных проблем с нарушением снабжения населения СУГ в баллонах для коммунально-бытовых нужд", - сказали в ведомстве.

"По его итогам предложено проработать ряд системных рыночных мер по стабилизации ценовой ситуации на рынке СУГ, в том числе в целях сохранения стабильных поставок баллонного газа населению. Напомним, что конечные розничные цены на СУГ для бытовых нужд населения в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29.12.2020 N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" продолжают оставаться регулируемыми и устанавливаются региональными энергетическими комиссиями или региональными службами по тарифам и ценообразованию", - добавили в Минэнерго.

Биржевые цены на СУГ растут с небольшими остановками с конца прошлого года и к настоящему моменту уже пару недель находятся на абсолютных исторических максимумах. На прошлой неделе из-за пожара на заводе "Газпрома" в Новом Уренгое на бирже возникли панические покупки товара, потому что участники рынка опасаются дефицита в ближайшее время.